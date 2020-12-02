الأمم المتحدة : 10 قواعد عسكرية و20 ألف مقاتل أجنبى فى ليبيا

جدة - نرمين السيد - كشفت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفانى وليامز، أن ليبيا تضم حاليا 10 قواعد عسكرية، فى جميع أنحاء البلاد وليس فى منطقة بعينها، تشغلها بشكل جزئى أو كلى قوات أجنبية، مضيفة أن الأراضى الليبية تضم حاليا 20 ألف من القوات الأجنبية أو المرتزقة، وهذا انتهاك مروّع للسيادة الليبية.





قالت وليامز، فى الكلمة الافتتاحية لها فى الاجتماع الافتراضى الثالث للجولة الثانية لملتقى الحوار السياسى الليبى، بحسب "وكالة الأنباء السعودية" : قد ترون أن هؤلاء الأجانب موجودون هنا كضيوف، لكنهم الآن يحتلون منازلكم، وهذا انتهاك صارخ لحظر الأسلحة، وهم من يتسببون فى تدفق السلاح إلى بلادكم، وبلادكم ليست بحاجة إلى مزيد من الأسلحة. وأضافت أن وجود الأجانب فى ليبيا ليس لمصلحتكم بل هم فى ليبيا لمصلحتهم، مؤكدة أن هناك الآن أزمة خطيرة فى ما يتعلق بالوجود الأجنبى فى بلدكم، والوقت ليس فى صالحكم.

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