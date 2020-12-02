الرئيس اللبنانى يدعو لانعقاد مجلس الدفاع غدا لبحث الوضعين الأمنى والصحى

ومن المقرر أن يبحث المجلس غدا تشديد التدابير والإجراءات الأمنية مع اقتراب رأس السنة الجديدة والأعياد للحفاظ على أمن واستقرار البلاد، وتقييم الوضع الصحى بعد أن أُعيد فتح البلاد يوم الإثنين الماضى، والسماح للأنشطة التجارية والاقتصادية باستئناف العمل مع التزام إجراءات الوقاية من وباء كورونا.
ويتولى المجلس الأعلى للدفاع فى لبنان وضع الإجراءات اللازمة لتنفيذ السياسة الدفاعية للبلاد على نحو ما يقرره مجلس الوزراء، وتوزيع المهام الدفاعية على الوزارات والأجهزة المعنية فى الدولة، ويرتبط انعقاد جلسات المجلس فى العادة بحالات الاضطرابات والخطر التى تتعرض لها البلاد.
ويضم المجلس فى عضويته إلى جانب رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة وعددا من الوزراء وقائد الجيش ورؤساء الأجهزة الأمنية والاستخباراتية.
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