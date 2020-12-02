المملكة الأكثر أماناً حول العالم وتتفوق على دول مجموعة العشرين

أظهرت مؤشرات معنية بالأمن، تقدّم المملكة العربية السعودية وتصدرها دول مجموعة العشرين، متفوقة على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي ، وذلك من خلال 5 مؤشرات أمنية صادرة عن تقرير التنافسية العالمي 2019، وتقرير التنمية المستدامة 2020.

كما تقدمت المملكة إلى المرتبة 36 دولياً في تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي يؤكد مدى فاعلية جهود رؤية المملكة 2030 وأهمية الإصلاحات التي قامت بها لرفع مستوى تنافسية المملكة.

من جهته أكدت وزارة الحرس الوطني بأن تصدر المملكة دول العشرين وتفوقها على الدول الخمس الدائمة العضوية بمجلس الأمن في مؤشر الأمن , يؤكد حرص القيادة الرشيدة على توفير الأمن والأمان والاستقرار للمواطنين والمقيمين وزائري المملكة.

كما نوه وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير , بأن سياسات المملكة تضع في الأولويات صون الأمن وتعزيزه بمفهومه الشامل، والجهود الكبيرة التي تبذلها جميع الجهات ذات العلاقة أثمرت تفوقاً مشهوداً في مؤشرات الأمن الدولية، يزيدنا هذا التقدم فخراً واعتزازاً بقيادتنا ووطننا وبالساهرين على أمننا من جميع القطاعات.

وأكد وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ , بأن تصدر المملكة دول مجموعة العشرين في مراكز الأمن والأمان وفق المؤشرات الدولية يؤكد إهتمام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي عهده الامين بموضوع الأمن والضرب بقوة على كل من تسول له نفسه الاخلال به وبسلامة المواطن والمقيم مما جعلها مضرب المثل ولله الحمد.

كما جاءت المملكة في المرتبة الأولى في مؤشر ثقة المواطنين بخدمات الشرطة، وهو مؤشر يقيس الثقة الشعبية بالضبط الأمني وفاعليته في فرض النظام والأمن، حيث تصدرت المملكة مجموعة دول العشرين، ومتفوقةً أيضًا على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.

وجاءت المملكة أيضًا في المرتبة الأولى في مؤشر ضبط الجريمة المنظمة الصادر عن تقرير التنافسية العالمي لعام 2019، متقدمةً بذلك على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، قبل كُلٍ من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، وفي المرتبة الثانية في المؤشر ذاته من بين دول مجموعة العشرين.