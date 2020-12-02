رئيس مجلس الأمن يبحث نشر مراقبين لوقف إطلاق النار فى ليبيا

جدة - نرمين السيد - انتقد رئيس مجلس الأمن الدولى، مندوب جنوب إفريقيا الدائم لدى الأمم المتحدة جيرى ماتجيلا، تأخر تعيين مبعوث الأمم المتحدة للسلام فى ليبيا قائلًا : "تأخر كثيرًا، إضافة لنشر مراقبين لوقف إطلاق النار فى الدولة التى مزقتها الحرب".





وحث جيرى ماتجيلا، فى إفادة بمناسبة تولى جنوب إفريقيا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولى لشهر ديسمبر نقلتها وسائل إعلام ليبية، بحسب "وكالة الأنباء السعودية"، الأمم المتحدة على كسر الجمود المستمر منذ شهور وتعيين نيكولاى ملادينوف، مبعوثاً جديداً للسلام فى ليبيا ليحل محل غسان سلامة الذى استقال فى مارس الماضى، قائلاً: "يمكن للأمين العام أنطونيو غوتيريش المضى قدمًا، وتعيين من يعينه، والأفارقة سيلتزمون". وأعرب رئيس مجلس الأمن الدولى، عن إحباطه من رفض مرشحين أفريقيين، لكنه أشار إلى أن المبعوث الأممى الجديد إلى ليبيا سيكون له نائب أفريقى وسيتشاور على نطاق واسع مع الاتحاد الأفريقى.

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