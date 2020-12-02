الأردن يسجل 3500 إصابة جديدة بكورونا

جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، ترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات فى عموم البلاد إلى 2854، والإصابات إلى 227.208 حالات.

وبلغت نسبة نتائج فحوصات الكشف الإيجابية، يوم الأربعاء 14.6%، وهى النسبة الأقل منذ عدة أسابيع، بعد ارتفاعها بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية.

فى المقابل، تماثل 5470 شخصا للشفاء من المرض فى اليوم المنصرم، ليصل إجمالى المتعافين إلى 168.429.