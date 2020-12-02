جدة - نرمين السيد - وأشار الناطق الرسمى باسم لجنة رصد ومتابعة الفيروس، فى الجزائر جمال فورار اليوم، بحسب وكالة الأنباء السعودية، إلى ارتفاع العدد الإجمالى للإصابات بالجائحة إلى 85.084 حالةً.
وأضاف فورار، أنه سُجِلت 17 حالات وفاة، ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 2464 وفاة.
وتماثل للشفاء 585 مصاباً من الفيروس، ليرتفع إجمالى حالات التشافى إلى 54.990 حالةً.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجزائر تسجل 932 إصابة جديدة بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.