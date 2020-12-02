الجزائر تسجل 932 إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وأشار الناطق الرسمى باسم لجنة رصد ومتابعة الفيروس، فى الجزائر جمال فورار اليوم، بحسب وكالة الأنباء السعودية، إلى ارتفاع العدد الإجمالى للإصابات بالجائحة إلى 85.084 حالةً.

وأضاف فورار، أنه سُجِلت 17 حالات وفاة، ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 2464 وفاة.

وتماثل للشفاء 585 مصاباً من الفيروس، ليرتفع إجمالى حالات التشافى إلى 54.990 حالةً.