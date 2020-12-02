رئيس الوزراء الفلسطينى يدعو لاتخاذ إجراءات جدية لمقاطعة الاستيطان

جدة - نرمين السيد - دعا رئيس الوزراء الفلسطينى محمد إشتية، الدول المانحة لفلسطين إلى اتخاذ إجراءات جدية نحو مقاطعة الاستيطان وعدم الاكتفاء بوسم منتجات المستوطنات، مؤكدًا أن الأمر الواقع الذى تفرضه إسرائيل آخذ بالتدهور، فالأرض الفلسطينية تتقلص وعنف المستعمرين يتصاعد والوصول إلى مصادرنا يقل يومياً.





وأكد رئيس الوزراء الفلسطينى، خلال مشاركته فى اجتماع للدول المانحة لفلسطين، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" اليوم بمشاركة نحو 40 دولة ومؤسسة دولية منها الأمم المتحدة والبنك الدولى، بحسب "وكالة الأنباء السعودية"، "أن التنمية الاقتصادية ليست منفصلة عن المشروع السياسى والوطنى، بل هى رافعة له نحو إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية مع القدس عاصمة لها"، مشيراً إلى ضرورة أن يتحرك العالم لإنهاء هذا الاحتلال لأنه لا يمكن استمرار الوضع الراهن. وأشار إلى أن "تسلم أموال العائدات الضريبية التى كانت إسرائيل تحتجزها ستمكننا من استكمال خططنا التنموية والتركيز على ثلاثة محاور: الطاقة النظيفة والإبداع التكنولوجى، وأن تكون التنمية متوازنة وشاملة للجميع". وأوضح أن خطط الحكومة، التى تشمل الإستراتيجيات القطاعية والتنمية بالعناقيد ومعالجة الارتدادات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا، جاهزة للتنفيذ وترمى لتحقيق أهداف الصمود المقاوم والانفكاك من علاقة التبعية التى فرضها واقع الاحتلال.

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