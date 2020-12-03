الأرصاد : هطول أمطار رعدية على عدة مناطق

الخليج – واس : توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق: (جازان، عسير، الباحة)، تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، تشمل السواحل الجنوبية من منطقة مكة المكرمة.
كما يُتوقع استمرار هطول الأمطار على منطقة القصيم والأجزاء الشمالية من منطقتي الرياض والشرقية، ولا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 14- 38كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 12- 32كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
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