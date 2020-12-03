«الزكاة والدخل» تحدِّد حالات الإعفاء من ضريبة «الإيجار السكني»

كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل، الفئات التي يتم إعفاؤها من ضريبة الإيجار السكني، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «هل توجد ضريبة على الإيجار السكني لسكن عمالة الشركة؟ هل يعتبر تجاريًا؟».
ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء الهيئة العامة للزكاة والدخل عبر موقع «تويتر» موضحًا: «يُعفى من الضريبة فقط تأجير الوحدات المؤهلة لتكون وحدات سكنية والمستخدمة كمسكن دائم، ويخضع تأجير الشقق الفندقية المخدومة والفنادق لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، إذا تم التأجير من قِبل شخص مسجل نظام ضريبة القيمة المضافة».
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