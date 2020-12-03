الأمير عبد العزيز بن طلال رئيسا لمجلس أمناء مركز المرأة العربية كوثر

جدة - نرمين السيد - وأعرب المجلس فى قراره، عن حرصه على استمرار المسيرة التنموية التى بدأها الأمير طلال بن عبد العزيز، بهدف تعزيز إسهامات المرأة العربية فى تقدم مجتمعها. ويرأس الأمير عبد العزيز بن طلال، برنامج الخليج العربى للتنمية "أجفند"، والمجلس العربى للطفولة والتنمية، والجامعة العربية المفتوحة. يذكر أن "كوثر" منظمة إقليمية غير حكومية تعمل فى مجال تمكين المرأة من خلال رفع الوعى بين صناع السياسات والمشرعين لواقع المرأة العربية. وتأسس المركز عام 1993م، ويضم فى عضويته شركاء أمميين ودوليين وإقليميين، ويتخذ تونس مقرا له.

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