الجزائر تغلق أكثر من 500 مؤسسة تربوية بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - وبحسب صحيفة "النهار" الجزائرية، أكدت التقارير أن غلق المؤسسات التربوية تراوح بين أسبوع وأسبوعين، ليتم بعد ذلك إعادة فتحها عقب التأكد من سلامة كل الطاقم التدريسى والإدارى وكذلك سلامة الطلاب.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضى.