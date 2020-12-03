الإمارات تفعل تأشيرات الدخول للإسرائيليين

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولى الإماراتية، تفعيل التأشيرات السياحية لدخول دولة الإمارات عبر شركات الطيران ومكاتب السفر والسياحة لحملة جوازات السفر الإسرائيلية.





وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام" إن الاتفاق يأتى فى إطار التعاون القائم بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل عقب توقيع الاتفاق الإبراهيمى للسلام، وفى سبيل تسهيل إجراءات السفر إلى دولة الإمارات فى الوقت الحالي. وكان مجلس الوزراء الإماراتى قد صادق فى الأول من نوفمبر الماضى، على اتفاقية بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الدخول.



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