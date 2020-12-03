عاجل.. مقتل شخص وإصابة آخر فى هجوم مسلح شمال بغداد

جدة - نرمين السيد - قال مصدر أمنى وفقا لقناة "السومرية نيوز"، ان "مسلحا مجهول الهوية يستقل دراجة نارية أطلق النار على الشخصين فى مدينة الشعلة شمال غربى بغداد، ما أسفر عن مقتل أحدهما وإصابة الآخر".

وأضاف أن "قوة أمنية طوقت المكان، ونقلت الجريح إلى مستشفى قريب لتلقى العلاج".