وظائف شاغرة بمركز أرامكو الطبي

فتح مركز أرامكو الطبي للرعاية الصحية ، “جونز هوبكنز ” باب التقديم على وظائف صحية شاغرة للرجال والنساء مواطنين ووافدين ، من حملة الدبلوم فأعلى ، للعمل بفروع المركز بالمنطقة الشرقية .
الوظائف : مساعد فني سحب دم ، تقني أول مختبر إكلينيكي / كيمياء .
وأكد أن التقديم متاح بتاريخ أمس الأربعاء 2 / 12 / 2020 م ، ويمكن معرفة التفاصيل والتقديم عبر الربط التالي : هنا
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