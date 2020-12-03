نجاح عملية إطلاق قمر عين الصقر الصناعى الإماراتى

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة إيرباص نجاح عملية إطلاق قمر "عين الصقر" الصناعى لرصد الأرض من قاعدة الفضاء الأوروبية فى "كورو" بغويانا الفرنسية، وذلك متن منصة "سويوز" التابعة لشركة "آريان سبيس".





وسيدعم "عين الصقر" الذى يصل وزنه إلى 1190 كيلوغرام عند الإطلاق احتياجات مهام القوات المسلحة الإماراتية، وذلك عند وصوله إلى مداره على ارتفاع 633 كيلومتر عن سطح الأرض.

وجرى تطوير قمر "عين الصقر" الصناعى من قبل شركة إيرباص للدفاع والفضاء وشركة "تاليس ألينيا سبيس" باعتبارها مقاولين رئيسيين مشتركين.

إذ تولت شركة إيرباص لصناعات الدفاع والفضاء مسؤولية تصميم القمر الصناعى والإدماج والاختبارات وتأمين المنصة، فى حين تولت "تاليس ألينيا سبيس" مسؤولية تصميم وتوريد الأجهزة البصرية وأجهزة معالجة الصور.

وبهذا الصدد، قال جان مارك نصر رئيس أنظمة الفضاء فى شركة إيرباص: "سيوفر قمر "عين الصقر" الصناعى قدرات عالية المستوى لمراقبة الأرض، ويضمن لعملائنا أفضل الصور الفضائية التى يمكن توفيرها".

وتابع: "يُعد النظام البصرى عالى الأداء للقمر الصناعى بمثابة خطوة هامة فى مسيرة التعاون بين دولتى الإمارات والعربية المتحدة وفرنسا، وبفضل ثقة عملائنا الإماراتيين ودعم الحكومة الفرنسية تمكنا من تطوير علاقة تشاركية متميزة كفريق واحد بين إيرباص و"تاليس ألينيا سبيس".

وتعتبر إيرباص من الشركات العالمية الرائدة فى مجال الطيران والفضاء والخدمات ذات الصلة، وقد وصلت إيراداتها فى عام 2019 إلى 70 مليار يورو، وتمتلك قوة عمل تضم نحو 135ألف موظف.

وتقدم الشركة أحدث طائرات الركاب وأكثرها تنوّعا، وفضلا عن كونها من شركات الفضاء الرائدة عالمياً، تعتبر الشركة المطور الرائد لطائرات شحن الوقود والمقاتلة والمهام الحربية على مستوى القارة الأوروبية، وفى مجال طائرات الهليكوبتر المروحية، توفر إيرباص أفضل الحلول المعنية بالطائرات العمودية المدنية والعسكرية حول العالم.