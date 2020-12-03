البرلمان العربى يطالب برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

جدة - نرمين السيد - طالب عادل بن عبدالرحمن العسومى رئيس البرلمان العربى بضرورة الالتزام بتنفيذ قرار رفع اسم جمهورية السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب فى الموعد المحدد لذلك، وهو الحادى عشر من ديسمبر الجارى 2020، تمهيدا لعودة السودان للاضطلاع بدوره الفاعل والمستحق على الساحتين العربية والإفريقية، وعودته إلى مكانه الطبيعى فى المجتمع الدولى.





وعبَّر رئيس البرلمان العربى عن رفضه التام لمحاولات البعض باستخدام ذرائع واهية لتأجيل تنفيذ هذا القرار فى الموعد المحدد، مؤكدا أهمية رفع المعاناة التى طال أمدها على الشعب السودانى الشقيق خلال سنوات طويلة من العزلة السياسية والاقتصادية، وتحمله التبعات الجسيمة جراء إدراج اسم السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب. وثمّن رئيس البرلمان العربى الجهود التى بذلتها الحكومة السودانية لرفع اسم السودان من هذه القائمة، والجهود التى تبذلها من أجل تحقيق السلام والاستقرار فى السودان، مُشددا على موقف البرلمان العربى الثابت بشأن الدعم التام والمتواصل لكل ما يسهم فى تعزيز أمن السودان واستقراره، وبما يحقق تطلعات وآمال الشعب السودانى نحو السلام والتنمية والازدهار. وطالب رئيس البرلمان العربى باعادة النظر فى مثل تلك القرارات مستقبلاً، لأنه لا يتحمل تبعاتها السلبية وآثارها المدمرة سوى الشعوب التى لا يكون لها أى صلة أو أدنى مسئولية فى اتخاذ مثل هذه القرارات.

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