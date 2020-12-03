أبها يقلب الطاولة على النصر

واصل النصر بدايته الكارثية في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين) هذا الموسم، عقب خسارته 1-2 أمام مضيفه أبها اليوم الخميس في الجولة السادسة للمسابقة.
وتجمد رصيد النصر، الذي تلقى خسارته الخامسة في البطولة هذا الموسم مقابل تعادل وحيد، عند ثلاث نقاط في المركز الخامس عشر (قبل الأخير)، في حين ارتفع رصيد أبها إلى سبع نقاط في المركز الحادي عشر.
بادر النصر بالتسجيل عبر لاعبه أيمن يحيى في الدقيقة 19، لكن أبها رد بهدفين حملا توقيع محترفه السويدي كارلوس ستراندبيرغ في الدقيقتين 55 و70.
وأهدر النصر فرصة إدراك التعادل في الوقت القاتل، بعدما أضاع مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله ركلة جزاء في الدقيقة 90.
تأتي تلك الخسارة، لتضاعف جراح النصر، الذي أخفق في الفوز بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين مؤخراً، بخسارته 1-2 أمام الهلال في المباراة النهائية للمسابقة يوم السبت الماضي.
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