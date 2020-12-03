ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار

ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولارارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس، لأعلى مستوى في أكثر من أسبوع، إذ انخفض الدولار لأدنى مستوى في عدة سنوات بفعل آمال بتوزيع لقاح لفيروس كورونا قريبا.

وبحسب وكالة أنباء "رويترز" فقد ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1832.11 دولار للأونصة، بحلول الساعة 06:40 بتوقيت غرينيتش، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 24 نوفمبر الماضي عند 1837.01 دولار للأونصة.

فيما ارتفع الذهب في المعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.3 في المائة إلى 1836.20 دولار للأونصة.