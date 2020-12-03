نبيه برى : يجب تشكيل حكومة إنقاذ تمنع انزلاق لبنان نحو انهيار أكبر

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس مجلس النواب اللبنانى، نبيه برى، وجوب السعى لتشكيل حكومة إنقاذ تمنع انزلاق لبنان نحو انهيار أكبر مما يشهده حاليا، معربا عن دهشته إزاء تأخر عملية التأليف الحكومى خصوصا فى ظل المواقف المُعلَنة لمختلف الفرقاء السياسيين التى تجمع على وجوب تطبيق الإصلاحات، لا سيما فى قطاع الكهرباء ومحاربة الفساد وتنفيذ القوانين وتشكيل حكومة اختصاصيين من خارج الأحزاب.





وقال برى –خلال استقباله وزير الدولة البريطانى لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جيمس كليفرلى، اليوم الخميس– إن اللبنانيين مجمعون على ذات "الهدف الإنقاذى"، الذى يتمثل فى مبادرة الإنقاذ التى طرحتها فرنسا، ويتحرك المجلس النيابى بشكل جاد على هذا الصعيد. واستشهد برى فى هذا الصدد بقرار البرلمان الصادر قبل أيام والداعى إلى ضرورة القيام بتدقيق جنائى موسع فى حسابات مؤسسات وهيئات الدولة وإقرار العديد من القوانين الإصلاحية.

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