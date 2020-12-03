إصابة عشرات الفلسطينيين بالرصاص والاختناق فى مواجهات مع الاحتلال

جدة - نرمين السيد - أصيب 32 فلسطينيا بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق من بينهم نائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول، ورئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف؛ نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلى، لمسيرة مركزية فى منطقة "الراس" غرب سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة.





وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الخميس، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلى أطلق الرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع صوب المشاركين، ما أدى إلى وقوع عشرات الإصابات بالرصاص والاختناق. وكانت المسيرة انطلقت صوب الأراضى المهددة بالاستيطان، للتصدى لمحاولات الاحتلال الإسرائيلى الاستيلاء على أراضى المواطنين لتوسيع البؤر الاستيطانية. وكان المستوطنون، قد جرفوا أراضى المواطنين فى منطقة "الراس" ووضعوا عليها بيوتا متنقلة تمهيدا لإقامة بؤرة استيطانية جديدة.

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