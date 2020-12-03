سباق الفصل التشريعي ال16 لمجلس الأمة الكويتي ينطلق في ظل اجراءات احترازية...

استكمال المسيرة الديمقراطية والبرلمانية بدولة الكويت ..هدف كبير التزم به كافة الحكام

أجواء الحریة والدیمقراطیة تجذرت في المجتمع وتناقلتھا الأجیال ولا سبيل للتراجع عنها

33 مرشحة في ظاهرة ايجابية لا نظير لها في منطقة الخليج

الكويت – خاص دوت الخليج

يختار الشعب الكویتي بعد غد السبت 50 عضوا من خمس دوائر انتخابیة لتمثیلھم في الفصل التشریعي السادس عشر لمجلس الأمة في ضوء مسیرة حیاة دیمقراطیة جبل علیھا أھل الكویت خلال عقود طویلة ماضیة من تاریخ البلاد ، . ویتوجه الناخبون الكویتیون إلى صنادیق الاقتراع بعد غد إثر إغلاق باب الترشح في الرابع من نوفمبر الماضي على 395 مرشحا ومرشحة منھم 362 مرشحا و33 مرشحة ضمن أجواء الحریة والدیمقراطیة التي تجذرت في المجتمع وتناقلتھا الأجیال وفي ظل اجراءات احترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا .

ولا یمكن التأریخ لمسیرة الحیاة البرلمانیة في الكویت بقیام المجلس التأسیس أو انتخاب أول مجلس بلدي أو مجلس أمة إذ دائما مارس الكویتیون أنواعا مختلفة من الشورى والدیمقراطیة لاسیما من خلال الروابط التي كانت تجمعھم مع حكام البلاد والتشاور الدائم بینھم في كل شؤونھا وفقا لقیم وتقالید عربیة أصیلة وراسخة .

وانتشرت في البیوت الكویتیة منذ القدم دواوین كانت تمثل برلمانات محلیة مصغرة یتبادل فیھا أبناء العائلة الواحدة إضافة إلى أھل الرأي والشورى من أبناء الكویت آراءھم ورؤاھم في جو من الحریة الكاملة ویتناقشون في كل ما یھم أمور البلاد.

وأول تجربة انتخابیة قامت في الكویت وفق الأعراف الحدیثة عن طریق إنشاء المجلس البلدي عام 1930 حین اختار الكویتیون عن طریق انتخابات محدودة مجلسا ضم 11 عضوا إضافة إلى انتخاب رئیس دائم للمجلس تلتھا انتخابات لدوائر المعارف والصحة والأوقاف.

وفي عام 1938 توافقت إرادة الشعب والحاكم على إنشاء مجلس یشارك في إدارة شؤون البلاد فأجریت انتخابات فاز فیھا 14 عضوا من بین 20 مرشحا وتم اختیار الشیخ عبدالله السالم الصباح رئیسا للمجلس.

مرسوم اميري

وانتقلت الكویت إلى الحكم الدستوري بعد أن أصدر أمیر الكويت الراحل الشیخ عبدالله السالم الصباح مرسوما أمیریا في 26 أغسطس 1961 ینص على إجراء انتخابات المجلس التأسیسي حیث أجریت في 20 ینایر 1962 وتم انتخاب 20 عضوا للمجلس إضافة إلى 11 وزیرا كان على عاتقھم إقرار دستور الدولة وھو قانونھا الأساسي الذي یحدد أسس نظام المجتمع والدولة وتنظیم ھیئاتھا وتشكیلھا ونشاطھا وحقوق المواطنین وواجباتھم .

وفي 23 ینایر من عام 1963 أجریت انتخابات تشریعیة لاختیار أول مجلس أمة في الكویت بعد الاستقلال وھو الفصل التشریعي الأول الذي تنافس فیه 250 مرشحا على مقاعده الخمسین في حین بلغ عدد الناخبین 16889 ناخبا موزعین على عشر دوائر انتخابیة وعقد المجلس أولى جلساته في 29 ینایر من العام نفسھ واختتم أعماله في 3 ینایر عام 1967. وفي 25 ینایر من عام 1967 أجریت انتخابات تشریعیة لاختیار أعضاء الفصل التشریعي الثاني التي تنافس فیھا 220 مرشحا على مقاعد المجلس في حین بلغ عدد الناخبین 27296 ناخبا موزعین على عشر دوائر انتخابیة وعقد المجلس أولى جلساتھ في 7 فبرایر من عام 1967 واختتم اعمالھ في 30 دیسمبر عام 1970.

وفي 23 ینایر عام 1971 اجریت انتخابات تشریعیة لاختیار اعضاء الفصل التشریعي الثالث التي تنافس فیھا 180 مرشحا في حین بلغ عدد الناخبین 40649 ناخبا موزعین على عشر دوائر انتخابیة وعقد المجلس أولى جلساته في 10 فبرایر من عام 1971 واختتم أعمالھ في 8 ینایر عام 1975.

وفي 27 ینایر عام 1975 أجریت انتخابات تشریعیة لاختیار أعضاء الفصل التشریعي الرابع التي تنافس فیھا 256 مرشحا في حین بلغ عدد الناخبین 52994 ناخبا موزعین على عشر دوائر انتخابیة وعقد المجلس أولى جلساته في 11 فبرایر عام 1975 وتم حل المجلس في 29 أغسطس عام .1976

وفي 23 فبرایر عام 1981 أجریت انتخابات تشریعیة لاختیار أعضاء الفصل التشریعي الخامس التي تنافس فیھا 477 مرشحا في حین بلغ عدد الناخبین 42008 ناخبین موزعین على 25 دائرة انتخابیة وعقد المجلس أولى جلساته في 9 مارس من عام 1981 واختتم أعمالھ في 19 ینایر عام .1985

وفي 20 فبرایر عام 1985 اجریت انتخابات تشریعیة لاختیار اعضاء الفصل التشریعي السادس التي تنافس فیھا 231 مرشحا في حین بلغ عدد الناخبین 56845 ناخبا موزعین على 25 دائرة انتخابیة وعقد المجلس أولى جلساته في 9 مارس عام 1985 وتم حل المجلس في 3 یولیو عام .1986

المجلس الوطني

وفي 22 أبریل عام 1990 أصدر أمیر الكویت الراحل الشیخ جابر الأحمد الجابر الصباح أمرا أمیریا بإنشاء المجلس الوطني حیث أجریت في 10 یونیو عام 1990 انتخابات تشریعیة لاختیار أعضاء المجلس الوطني وبلغ عدد الناخبین 62123 ناخبا موزعین على 25 دائرة انتخابیة فیما صدر في 28 یونیو عام 1990 أمر أمیري بتعیین 25 عضوا في المجلس الوطني، وانتھى دور الانعقاد الاول للمجلس الوطني في الثاني من أغسطس عام 1990 مع غزو النظام العراقي للكویت ثم في 9 یولیو عام 1991 افتتح دور الانعقاد الثاني للمجلس وفي الأول من اغسطس عام 1992 صدر مرسوم بفض ذلك الدور ومن ثم انتھاء اعمال المجلس الوطني.

وفي 5 أكتوبر عام 1992 أجریت انتخابات تشریعیة لاختیار أعضاء الفصل التشریع السابع التي تنافس فیھا 278 مرشحا في حین بلغ عدد الناخبین 81440 ناخبا موزعین على 25 دائرة انتخابیة وعقد المجلس أولى جلساته في 20 أكتوبر عام 1992 واختتم أعماله في 5 أكتوبر عام 1996. وفي 7 أكتوبر عام 1996 أجریت انتخابات تشریعیة لاختیار أعضاء الفصل التشریعي الثامن التي تنافس فیھا 230 مرشحا في حین بلغ عدد الناخبین 107169 ناخبا موزعین على 25 دائرة انتخابیة وعقد المجلس أولى جلساته في 20 أكتوبر عام 1996 وتم حل المجلس في 4 مایو عام 1999. وفي 3 یولیو عام 1999 أجریت انتخابات تشریعیة لاختیار أعضاء المجلس التشریعي التاسع التي تنافس فیھا 288 مرشحا في حین بلغ عدد الناخبین 112882 ناخبا موزعین على 25 دائرة انتخابیة وعقد المجلس أولى جلساته في 17 یولیو عام 1999 واختتم أعماله في 31 مایو 2003.

وفي 5 یولیو عام 2003 أجریت انتخابات تشریعیة لاختیار أعضاء المجلس التشریعي العاشر التي تنافس فیھا 264 مرشحا في حین بلغ عدد الناخبین 136715 ناخبا موزعین على 25 دائرة انتخابیة وعقد المجلس أولى جلساته في 19 یولیو من عام 2003 وتم حل المجلس في 21 مایو عام 2006 .

وفي 29 یونیو عام 2006 اجریت انتخابات تشریعیة لاختیار اعضاء المجلس التشریعي الحادي عشر التي تنافس فیھا 288 مرشحا في حین بلغ عدد الناخبین 327287 ناخبا موزعین على 25 دائرة انتخابیة وعقد المجلس اولى جلساته في 12 یولیو عام 2006 وتم حل المجلس في 19 مارس .2008

وفي 17 مایو عام 2008 اجریت انتخابات تشریعیة لاختیار أعضاء المجلس التشریعي الثاني عشر التي تنافس فیھا 275 مرشحا في حین بلغ عدد الناخبین 361684 ناخبا موزعین على خمس دوائر انتخابیة وعقد المجلس اولى جلساته في 1 یونیو 2008 وتم حل المجلس في 18 مارس 2009.

وفي 16 مایو عام 2009 اجریت انتخابات تشریعیة لاختیار اعضاء المجلس التشریعي الثالث عشر التي تنافس فیھا 210 مرشحین في حین بلغ عدد الناخبین 384790 ناخبا موزعین على خمس دوائر انتخابیة وعقد المجلس أولى جلساته في 31 مایو عام 2009 وتم حل المجلس في 6 دیسمبر .2011

وفي 27 یولیو عام 2013 اجریت انتخابات تشریعیة لاختیار اعضاء المجلس التشریعي الرابع عشر التي تنافس فیھا 321 مرشحا في حین بلغ عدد الناخبین 439715 ناخبا موزعین على خمس دوائر انتخابیة وعقد المجلس اولى جلساته في 6 أغسطس عام 2013 وتم حل المجلس في 16 اكتوبر .2016

وفي 26 نوفمبر عام 2016 اجریت انتخابات تشریعیة لاختیار اعضاء المجلس التشریعي الخامس عشر التي تنافس فیھا 293 مرشحا في حین بلغ عدد الناخبین 483186 ناخبا موزعین على خمس دوائر انتخابیة وعقد المجلس اولى جلساته في 23 دیسمبر عام 2016 واختتم أعماله في 20 أكتوبر عام 2020 .