الأردن.. التحقيق بقضية نصب واحتيال تتعلق ببيع قطعة أرض في القدس 

باشرت إدارة البحث الجنائي في مديرية الأمن العام بالأردن التحقيق بقضية نصب واحتيال بقيمة ملايين الدنانير في محافظة الزرقاء، تتعلق ببيع قطعة أرض في القدس لشخص من جنسية غير عربية.
وجاء في التفاصيل أن المتهم الرئيسي في القضية قام بتزوير شهادة وفاة لمالك قطعة الأرض وهويات شخصية للورثة، وجرى توقيع عقد بيع بحضور سمسار في الزرقاء.
وفوجئ الضحية عند توثيق العقد في السلطة الفلسطينية، بأن مالك الأرض على قيد الحياة، وأن البيع باطل والأوراق والهويات مزورة.
ولفتت المصادر إلى أن المتهمين في القضية هاربون، والواقعة تمت قبل عدة أشهر، إلا أن انتشار فيروس كورونا وإغلاق الحدود وجسر الملك حسين منع السمسار من القدوم إلى الأردن حتى فتحت الحدود، حيث قام بتوكيل محام تقدم بلائحة شكوى من المدعي العام إلى إدارة البحث الجنائي.
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