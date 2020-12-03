إصابة نائب رئيس ”فتح” خلال قمع مسيرة ضد توسيع الاستيطان غربي سلفيت 

أصيب نائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول، ورئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف، إلى جانب العشرات بالاختناق. جاء ذلك خلال قمع الجيش الإسرائيلي لمسيرة مركزية غربي سلفيت، حسبما عرضت فضائية "روسيا اليوم".

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