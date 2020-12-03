بالفيديو .. مبادرة شبابية لإدخال الفرحة لوجوه الأطفال بشعيب مرخ بالزلفي

قام عدد من الشبان “زياد، بدر، عبدالله” بمبادرة تطوعية ترفيهية، مساء اليوم الخميس في محافظة الزلفي، بشعيب مرخ، شرق , بمشاطرة المتنزهين وأطفالهم وسط الأجواء الخلابة بهدف إدخال الفرحة والبسمة على وجوه الأطفال.
وثقت صحيفة الخليج الالكترونية مقاطع فيديو عدد من الشباب بزي المهرجين يقومون بملاعبة الأطفال وإدخال الفرحة على قلوبهم وسط أجواء رائعة.
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