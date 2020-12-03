عقوبات أميركية جديدة تستهدف الصناعة العسكرية الإيرانية

فرضت الولايات المتحدة الأميركية اليوم عقوبات جديدة على مجموعة “شهيد ميسامي”، لارتباطها بالمنظمة الإيرانية للابتكار والبحوث الدفاعية.

وأدانت وزارة الخزانة الأميركية في بيانٍ صادر عنها اليوم أي مشاركة للنظام الإيراني في برامج الأسلحة الكيميائية، مؤكدةً أنها ستعاقب المتورطين في أي نشاط من هذا القبيل.

وأوصح البيان أن مجموعة “شهيد ميسامي”، شاركت في أنشطة تثير المخاوف بشأن التزامات إيران بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك مشاريع (SPND) التي كانت مسؤولة عنها وتشمل اختبار وإنتاج العوامل الكيميائية لاستخدامها، مؤكداً أن العقوبات شملت مهران بابري الذي يمثّل مجموعة ” شهيد ميسامي” حيث سيُحرم كلاهما من الوصول للأصول أميركية التي تحتفظ بها المجموعة.

وأعرب البيان عن قلق الولايات المتحدة إزاء النية الحقيقية للنظام الإيراني، فيما يتعلق باختبار وإنتاج هذه العوامل التي تسمى عوامل التعطيل الكيميائي، والتي يمكن استخدامها إما لزيادة قمع المواطنين الإيرانيين أو لأغراض هجومية، مؤكداً التزام الولايات المتحدة الراسخ بمواجهة النطاق الكامل للأنشطة الخبيثة للنظام الإيراني.

من جانبه، قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين إن “تطوير إيران لأسلحة الدمار الشامل يمثل تهديدا لأمن جاراتها وأمن العالم”.

وأضاف “ستستمر الولايات المتحدة في مجابهة أي جهود يقوم بها النظام الإيراني لتطوير أسلحة كيماوية يمكن أن يستخدمها النظام أو مجموعات تابعة له تخوض حربا بالوكالة لتنفيذ أجندتهم الخبيثة”.