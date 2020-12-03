الجزائر تسجل 843 إصابة جديدة و16 حالة وفاة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال فورار -فى مؤتمر صحفى- إن إجمالى حالات الإصابة بفيروس "كورونا" بالجزائر ارتفع إلى 85 ألفا و927 حالة، كما بلغ إجمالى الوفيات 2480 حالة.

وأضاف فورار أن إجمالى الحالات التى تماثلت للشفاء بلغت 55 ألفا و538 حالة، وذلك بعد شفاء 548 حالة جديدة خلال يوم واحد، موضحا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 45 مصابا فى العناية المركزة.

يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز فى ولاية البليدة، التى تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحى كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضى لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وأعلنت السلطات الجزائرية تشديد حظر التجوال المفروض حاليا بسبب "كورونا"؛ ليصبح من 8 مساء إلى 5 صباحا فى 32 ولاية من بينها الجزائر العاصمة.