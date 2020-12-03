عقيلة صالح يدعو لاجتماع النواب فى بنغازى ويرفض غدامس

جدة - نرمين السيد - دعا رئيس البرلمان الليبى، المستشار عقيلة صالح، اليوم الخميس، جميع الأعضاء إلى حضور الجلسة الرسمية يوم الاثنين القادم بمدينة بنغازى، وذلك بعد ساعات من وصول النواب المشاركين فى اجتماع توحيد البرلمان بطنجة المغربية، إلى مدينة غدامس الليبية.





وحسبما نقلت "العربية"، فإن عقيلة صالح رفض اجتماع غدامس، وقالت رئاسة البرلمان الليبى فى بيان، إن الجلسة ستعقد فى المقر الدستورى بمدينة بنغازى، وستخصص لمناقشة جدول أعمال المجلس والتطورات الراهنة للأوضاع فى البلاد. وكان النواب المجتمعون فى مدينة طنجة المغربية قبل أسبوع، قد توصلوا إلى اتفاق حول عقد جلسة موحدة فى مدينة غدامس، مباشرة إثر العودة من المغرب، إلا أن توقيت هذه الجلسة يتزامن مع التوقيت الذى دعى إليه المستشار عقيلة صالحة النواب للاجتماع فى بنغازى.

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