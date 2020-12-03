المغرب يسجل 4434 إصابة جديدة بفيروس كورونا 

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الخميس، عن تسجيل ارتفاع قياسي في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الصحة إنها سجلت 4434 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 368624 حالة في المغرب.

كما رصدت وزارة الصحة 78 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 6063 حالة.

وتم التأكد من 4750 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي عدد حالات التعافي 318987.

وكانت السلطات المغربية قررت اليوم الخميس، تمديد حالة الطوارئ الصحية حتى 10 يناير المقبل على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ووفقًا لوسائل إعلام مغربية، صادق مجلس الوزراء المغربي، اليوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على مشروع تمديد مدة سريان حالة الطوارئ الصحية بسائر البلاد حتى 10 يناير المقبل.

وأكد مجلس الوزراء المغربي، أن القرار يأتي في إطار مواجهة تفشي فيروس كورونا "كوفيد19"، وفقًا لوكالة المغرب العربي للأنباء.

يأتي هذا التمديد في الوقت الذي ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا وتوحش الوباء بالبلاد خلال الأشهر الأخيرة.