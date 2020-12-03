السبت.. إضاءة شجرة عيد الميلاد فى مدينة بيت لحم وسط إجراءات احترازية

جدة - نرمين السيد - أعلنت كنيسة المهد ببيت لحم فى فلطسين، أنه سيتم الاحتفال بإضاءة شجرة عيد الميلاد المجيد فى ساحة كنيسة المهد من مدينة مهد السيد المسيح "مدينة بيت لحم"، وذلك فى مساء يوم السبت المقبل بتاريخ 5/12/2020، بإجراءات احترازية لمواجهة كورونا.





وأوضحت الكنيسة أن الحفل سيقتصر على حضور شخصيات دينية واعتبارية وسياسية، ومن ضمنهم رؤساء الكنائس ووزيرة السياحة الفلسطينية، ومحافظ مدينة بيت لحم ورئيس بلدية بيت لحم. وأشارت الكنيسة إلى أنه سيتم إغلاق ساحة كنيسة المهد ومنع دخول المواطنيين إليها؛ من أجل الحفاظ على سلامة المواطنيين واتباعاً لإجراءات الوقاية العامة وتقيداً بتعليمات وزارة الصحة الفلسطينية. وسيتم نقل الاحتفال بإضاءة شجرة عيد الميلاد ببث مباشر عبر القنوات الفضائية والمحليه والعالمية، ويتضمن الاحتفال برامج خاصة بإضاءة شجرة عيد الميلاد المجيد حيث يبدأ الحفل، بالنشيد الوطنى الفلسطينى من قبل المجموعات الكشفية الفلسطينية، وكلمة رئيس الوزراء الفلسطينى الدكتور محمد اشتيه، وكلمة رئيس بلدية بيت لحم المحامى أنطون سلمان، وأوبريت غنائى لعدة فنانين فلسطينيين، وفقرات دينية متعددة.

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