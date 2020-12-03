9 قتلى و7 جرحى .. ضحايا مجزرة حوثية بالحديدة

وأفادت مصادر طبية أن الحصيلة الأولية لضحايا قصف الحوثيين على مجمع إخوان ثابت الصناعى والتجارى بالحديدة بلغت تسعة قتلى وسبعة جرحى.
وأوضحت المصادر أن عدد الضحايا مرشح للزيادة بسبب القصف المدفعى العنيف، الذى شنته ميليشيات الحوثى مساء الخميس وطال المجمع التجارى والصناعى.
ونقل الإعلام العسكرى للقوات المشتركة عن مصادر عاملة فى المجمع، أنه تعرض لقصف مدفعى واستهداف كثيف بالأسلحة الثقيلة سقط على إثره عشرات القتلى والجرحى من العمال.
وأوضحت المصادر أن الضحايا نقلوا إلى المستشفى الميدانى بالدريهمى لعلاج الجرحى مع توقع بارتفاع عدد القتلى نتيجة لخطورة إصابات بعض الجرحى.
وتعرض المجمع الصناعى بالحديدة لاستهدافات متكررة من قبل ميليشيات الحوثى منذ بدء سريان الهدنة الأممية أواخر العام 2018.
ودمر القصف المنازل السكنية، وأزهق أرواح تسعة من النساء والأطفال، وأوقع خمسة جرحى آخرين حالتهم خطيرة، فى فظائع لا تنتهى لقذائف الهاون والقصف الإرهابى لميليشيات الحوثى.
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