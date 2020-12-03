الأردن يسجل 55 وفاة و4029 إصابة جديدة بكورونا 

سجل الأردن اليوم الخميس 55 وفاة و4029 إصابة جديدة بفيروس كورونا حسب وزارة الصحة. وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 231,237 حالة، والوفيات إلى 2,909. وبلغ عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات المعتمدة 1,801 حالة، منهم 426 حالة في العناية المركزة. بينما بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات 4,940، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 173,369 في عموم المملكة.

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