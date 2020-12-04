الأردن يسجل 55 وفاة و4029 إصابة جديدة بكورونا

جدة - نرمين السيد - وبذلك يرتفع إجمالى الإصابات فى المملكة إلى 231.237 حالة، والوفيات إلى 2.909، وبلغ عدد الحالات التى تتلقّى العلاج فى المستشفيات المعتمدة 1.801 حالة، منهم 426 حالة فى العناية المركزة.

بينما بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم فى العزل المنزلى والمستشفيات 4.940، ليصل إجمالى حالات الشفاء إلى 173.369 فى عموم المملكة.