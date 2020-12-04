اعتراض طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

جدة - نرمين السيد - ووفقا لـ"واس"، قال المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف العميد الركن تركى المالكى إن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم الجمعة من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية فى السعودية.

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