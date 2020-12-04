عاجل.. قوات سودانية تدخل مناطق قبالة تيجراى الإثيوبى لأول مرة منذ 25 عاما

جدة - نرمين السيد - دخلت قوات سودانية، اليوم الجمعة، إلى مناطق قبالة إقليم تيجراى الذى تسيطر عليه ميليشيا إثيوبية، حسبما نقلت قناة "العربية" عن مصادرها منذ قليل.





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