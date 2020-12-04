التحالف يعترض ويدمر طائرة بدون طيار أطلقها الـحوثيون باتجاه المملكة

أعلن المتحدث الرسمي لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف تمكّنت صباح اليوم (الجمعة) من اعتراض وتدمير طائرة مفخخة بدون طيار أطلقت باتجاه المملكة. وأوضح المالكي أن الطائرة أطلقتها المـليشيا الحـوثية الإرهـابية المدعومة من إيران، بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

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