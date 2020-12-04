والد الإعلامي والكاتب الصحفي حمدان بن سلمان الغامدي في ذمة الله

إنتقل إلى جوار ربه يوم أمس (الخميس) 1442/04/18 الشيخ سلمان بن عبدالله الغامدي في مستشفى الملك فهد بالباحة.. دوت الخليج تتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة إلى الإعلامي والكاتب الصحفي حمدان بن سلمان الغامدي وإخوانه وأسرته وأقاربه في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى سائلين الله العلي القدير أن يلهمم الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون

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