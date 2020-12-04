لبنان يطالب الأمم المتحدة بوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية

جدة - نرمين السيد - دعت نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطنى فى حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، زينة عكر، الأمم المتحدة للتدخل السريع لأجل وقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للأجواء اللبنانية ووضع حد لها، مؤكدى أن تلك الانتهاكات هى خرق للسيادة ومخالفة للقرار 1701.





وفى بيان نقلته الوكالة الوطنية للإعلام، مساء أمس الخميس، حذرت عكر من أن أى خرق للقرار 1701 الأممى قد يزيد الأوضاع تعقيدًا. وقالت الوزيرة اللبنانية: "تستمر الخروقات اليومية المتتالية والمتكررة الإسرائيلية للأجواء اللبنانية، حيث حلق الطيران المعادى فوق الأجواء اللبنانية، وصولاً إلى أعالى كسروان وجبيل وشكا". ومن جانبها، كشفت قيادة الجيش اللبنانى عن أن 6 طائرات إسرائيلية خرقت أجواء لبنان بين الأربعاء والخميس، إذ تخرق إسرائيل أجواء لبنان ومياهه الإقليمية بصورة شبه يومية.

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