مقتل 22 عنصرا من داعش فى 100 ضربة جوية روسية على البادية السورية

جدة - نرمين السيد - وجهت قوات الجيش السورى، بمساندة روسية، أكثر من 100 ضربة جوية لتنظيم داعش الإرهابى فى البادية السورية خلال الـ72 ساعة الماضية، ما أسفر عن مقتل 22 من عناصر داعش، بحسب المرصد السورى لحقوق الإنسان فى سوريا.





وبحسب المرصد، تواصلت الاشتباكات بين الجيش العربى السورى وتنظيم داعش الإرهابى فى مثلث حلب ـ حماة ـ الرقة، إضافة إلى دير الزور وحمص، حيث تمكنت دمشق بمساندة روسية من توجيه ضربات قوية للتنظيم الإرهابى.

كما أشار المرصد إلى مقتل 19 من قوات الجيش السورى، لافتًا إلى أن هذا العدد مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم فى حالات خطرة، بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين.

وبذلك، بلغت حصيلة الخسائر البشرية خلال الفترة الممتدة من 24 مارس 2019 وحتى اليوم إلى 1046 قتيلا من قوات الجيش السورى والمسلحين الموالين لها، من بينهم اثنين من الروس على الأقل، إضافة إلى 140 من المليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعًا خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لتنظيم داعش فى غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء.

كما وثق المرصد السورى استشهاد 4 مدنيين عاملين فى حقول الغاز و11 من الرعاة، بالإضافة لمواطنة فى هجمات التنظيم، بالإضافة إلى مقتل 584 من تنظيم داعش، خلال الفترة ذاتها خلال الهجمات والقصف والاستهدافات.