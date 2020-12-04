الذهب يصعد لأعلى مستوى في أسبوع

الذهب يصعد لأعلى مستوى في أسبوعارتفع الذهب أمس لأعلى مستوى في أكثر من أسبوع، إذ انخفض الدولار لأدنى مستوى في عدة سنوات بفعل آمال بتوزيع لقاح لفيروس «كورونا» قريباً.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1832.11 دولاراً للأوقية، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 24 نوفمبر عند 1837.01 دولاراً. وارتفع الذهب في المعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.3 % إلى 1836.20 دولاراً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.7 % إلى 23.94 دولاراً للأوقية، بينما تراجع البلاتين 0.3 % إلى 1011.72 دولاراً ولم يطرأ تغير يُذكر تقريباً على البلاديوم عند 2398.13 دولاراً.