الصحة : تسجيل 234 حالة إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة عن تسجيل (234) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (358336) حالة، من بينها (4158) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (596) حالة حرجة، كما تم تسجيل (357) حالة تعافي جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (348238) حالة.

وبلغ عدد الوفيات (5940)حالة ، بإضافة (10) حالات وفاة جديدة” يرحمهم الله جميعاً”لافتةً أنه تم إجراء (44306) فحوص مخبرية جديدة.

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