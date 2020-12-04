الاحتلال التركى يقصف الرقة السورية

وبحسب المرصد، أدى القصف التركى على عين عيسى إلى أضرار مادية دون وجود معلومات عن إصابات، حيث قصفت القوات والفصائل المتطرفة الموالية لها المنطقة أكثر من مرة خلال يوم أمس الخميس.
وكان ضابط روسى وضباط من قوات الجيش السورى اجتمعوا بقياديين من قوات سوريا الديمقراطية الكردية، أول أمس الأربعاء، فى القاعدة الروسية بمنطقة عين عيسى شمالى الرقة.
وأشار المرصد إلى أن القوات الروسية عمدت إلى وضع كاميرات "حرارية" فوق قاعدة عين عيسى عقب انتهاء الاجتماع، فيما لم ترد معلومات حتى اللحظة عن نتائج الاجتماع.
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