ازمة ثقه متراكمة أدت إلى انتقال قائد فريق سلة الأحـلام إلى الوحدة

اتفق كابتن فريق كرة السلة بنادي الاتحاد والمنتخب السعودي الأول الكابتن محمد حسن عطالله مع نادي الوحدة على الانتقال للعب ضمن صفوف فريق الوحدة لمدة ثلاث سنوات في صفقة كبيرة هزت أرجاء المجتمع السلاوي السعودي وتحديداً المجتمع الاتحادي الذي ضرب كفاً على كف لذهاب أحد أكبر اعمدة الفريق في الوقت الحالي , ولمعرفة تفاصيل الموضوع منذ بدايته قمنا بالتواصل مع جميع الأطراف لوضع القارئ الكريم في قلب الحدث قبل بدء الموسم الجديد للدوري السعودي الممتاز لكرة السلة الاثنين القادم وإليكم التفاصيل .

*البداية ,, من العام الماضي موسم 2019*

خلال موسم 2019 قام مسؤولو نادي الوحدة بالتخاطب مع اللاعب شفهياً لمعرفة إمكانية انتقاله لنادي الوحدة في الموسم القادم وكان رد اللاعب بأنه يحترم عقده بنادي الاتحاد ويعتبر نفسه من أبناء النادي ويضع الاتحاد نصب عينيه وفي أولى اهتماماته وهذا ما أدلى به إداري فريق كرة السلة الأستاذ احمد فلاته في تصريح سابق وهو ايضاً ما صرح به اللاعب خلال لقائه عبر برنامج (ساعة من البيت) عبر منصة اليوتيوب في ابريل الماضي , حيث أكد على أهمية تجديد عقده بنهاية الموسم مع نادي الاتحاد .

*متأخرات ,, و أزمة ثـقـة*

خلال الموسم المنصرم 2019 – 2020 تعرضت الثقة المتبادلة بين اللاعب و إدارة النادي للكثير من الاهتزازات تمثلت في مطالبته لمتأخراته المادية من السنوات السابقة , والتي تحصل على جزء منها ( 30 ألف ريال ) بمساعدة إداري فريق كرة السلة الأستاذ أحمد فلاته و الرئيس التنفيذي السابق الأستاذ إبراهيم بخيت , وبحسب إفادة الأخير أكد أن اللاعب استلم جزاً من الرواتب المتأخرة له وتبقى ما يقارب 20 ألف ريال من مستحقاته المتأخرة .

*بـداية النهـاية وخروج المياه عن مجـاريها*

في الأول من شهر سبتمبر لعام 2020 قامت إدارة النادي بتجهيز خطاب تجديد عقد اللاعب لمدة سنة واحدة بناء على طلبه وبمبلغ 280 ألف ريال ( مقدم العقد 180 ألف ريال ) , وقام رئيس النادي السيد أنمار الحايلي بتوقيع العقد من طرفه وتمت مخاطبة اللاعب للحضور وتوقيع العقد إلا أن اللاعب رفض التوقيع حتى يتم توفير مبلغ مقدم العقد بالكامل , وهو ما يتعارض مع الانظمة الجديدة التي أقرتها وزارة الرياضة لتطبيق الحوكمة على الاندية السعودية بالشكل الصحيح , حيث يُذكر أن في هذه الفترة تشكلت لجنة ثلاثية لتسيير أمور النادي المالية لسد فراغ استقالة الرئيس التنفيذي الأستاذ إبراهيم بخيت التي تقدم بها في التاسع من شهر اغسطس الماضي .

*الاتحاد السعودي يعدل الشروط*

بنهاية شهر سبتمبر أقر الاتحاد السعودي لكرة السلة بعض التعديلات على لائحة الانتقالات الجديدة لهذا العام عن اللائحة السابقة للموسم الماضي ومن أبرز التعديلات التي تم وضعها كانت على النحو الآتي :

– في حال تساوي العروض المقدمة من الأندية التي ترغب بتسجيل أحد اللاعبين اليها فيحق للاعب اختيار النادي الذي يرغب بالتسجيل له .

وهو مالم يكن موضوعاً في لائحة العام الماضي حيث كانت اللائحة تشير إلى أنه في حال تساوي العروض المقدمة فالأولوية للنادي الحالي بتجديد العقد .

وتم الإعلان أيضاً عن فتح الفترة الزمنية لاستقبال طلبات اللاعبين لرفع اسمائهم للانتقال ليكون في الفترة من 12/4 /2020/10 .

*لا شي يطفو على السطح ,, الهدوء الذي يسبق العاصفة*

منذ أن تم تجهيز العقد بالأول من سبتمبر وحتى فتح باب الانتقالات لم يظهر أي تحرك على السطح من قبل اللاعب , بينما استمرت إدارة النادي بالتعاقد مع لاعبين آخرين في ألعاب مختلفة أخرى , وتم تعيين رئيس تنفيذي مؤقت وهو الأستاذ عبدالوهاب عابد لتسيير أمور النادي المادية , كل ذلك حدث ومازال موضوع الكابتن محمد معلقاً بلا أي تحديث .

*مباراة ضمك الودية ,, والشرارة الكبرى*

بعد هدوء طويل ,, وبعد شهر ونصف تقريبا , في يوم السبت العاشر من اكتوبر تفاجأت إدارة النادي ببيان الاتحاد السعودي لكرة السلة وفيه أسماء اللاعبين الذين طالبوا بالانتقال وبوجود اسم قائد المنتخب السعودي ونادي الاتحاد اللاعب محمد حسن عطالله ضمن قائمة الأسماء مما استدعى رئيس النادي بالاتصال باللاعب وسؤاله عن السبب وطلب منه مباشرة التواصل مع مسؤولي الاتحاد لمعرفة إمكانية إزالة إسمه من القائمة فوافق اللاعب على شرط أن يتسلم المبلغ في نفس الليلة واتفق الطرفان على ذلك على أن يتم اللقاء بعد مباراة الاتحاد وضمك الودية , ومباشرة قام اللاعب بمساعدة إداري فريق كرة السلة الأستاذ أحمد فلاته بتجهيز الخطاب الخاص بإزالة إسمه من القائمة و حضر اللاعب لمكتب رئيس النادي وظل ينتظره لمدة ثلاث ساعات – بحسب تصريحه – حتى حضر له سكرتير الرئيس مبلغاً إياه بأن الرئيس لا يستطيع لقاؤه الآن لانشغاله في أمور أخرى وسيتصل به لاحقاً وهو ما دعا اللاعب لمغادرة النادي غاضباً من هذا التمطيط والتأجيل مرة أخرى على حد زعمه .

*إجتماع الرئيس التنفيذي*

بعد ذلك قام اللاعب بالاجتماع مع الرئيس التنفيذي الأستاذ عبدالوهاب عابد وبصحبته إداري الفريق ومساعده الكابتن جابر الشمراني وأخيه اللاعب مثنى عطالله للتوقيع على العقد الجديد الذي ظل جاهزاً من 1/9 بانتظار توقيع اللاعب , وبحسب تصريح الكابتن محمد فإن الحوار بين الطرفين أخذ منحنى آخر من الحدة في الصوت و إساءة الفهم بين الطرفين حيث أصر اللاعب على موقفه في أخذ المبلغ (عند) توقيع العقد ورفضه التوقيع قبل أخذ المبلغ , ورفضه أيضاً كل وعود الإدارة في توفير المبلغ خلال مدة زمنية وجيزة بعد التوقيع , وفي نهاية الاجتماع طالب اللاعب بمستحقاته المتبقية وهو ما وافق عليه الرئيس التنفيذي وتم تسليمه إياه , ثم قُضي الاجتماع بأن وضع الرئيس التنفيذي العقد في حوزة اللاعب للتفكير والاستخارة في الأمر وهو ما اعتبره اللاعب تقليلاً في حقه وانتهى الاجتماع على ذلك .

*صباح يوم جديد ,, محمد حسن عطالله (وحداوي)*

تفاجأت إدارة النادي و الجمهور الاتحادي بإعلان حساب نادي الوحدة بتويتر اتفاقه مع الكابتن محمد حسن عطالله بالتوقيع لمدة (3) سنوات وهو ما أكده ايضاً الاتحاد السعودي لكرة السلة الذي أعلن عن انتقال اللاعب لصفوف نادي الوحدة بالحد الأعلى من قيمة العقود حسب التصنيف الجديد من الاتحاد السعودي لكرة السلة وهو 750 ألف ريال على ثلاث سنوات مما اعتبره الجميع صدمة كبيرة لسلة الأحلام بالاتحاد .

*إدارة النادي , آخر من يعلم*

كما ذكرنا سابقاً تفاجأت إدارة نادي الاتحاد بإعلان انضمام اللاعب لنادي الوحدة على الرغم من ان إداري الفريق الأستاذ أحمد فلاته و الرئيس التنفيذي السابق الأستاذ إبراهيم بخيت و إدارة نادي الاتحاد سعت جاهدة إلى أن تعطي الكابتن محمد كل تقدير واحترام لمكانته كقائد للمنتخب السعودي و نادي الاتحاد بتقديم عرض خاص له بقيمة 840 ألف ريال على 3 سنوات إلا ان اللاعب رفض هذا العرض وطلب التجديد لمدة سنة واحدة فقط وهو أيضاً ما وافقت عليه الإدارة حيث قدمت له عرضاً بقيمة 280 ألف ريال لمدة سنة واحدة،

الجدير بالذكر أن الاتحاد السعودي لكرة السلة لا يتدخل في اتفاقيات الأندية ولاعبيها على عقودهم وتجديدها وبأي مبلغ يتم الاتفاق عليه فيما بينهم , ويكون تدخلهم فقط في حال طلب اللاعب أن يتم وضع اسمه على قائمة الانتقالات وبالتالي تنطبق عليهم شروط اللائحة وهي :

– تعديل المادة 1/1 على ألا يقل عمر اللاعب عند طلب الانتقال 28 سنة ميلادية

– تصنيف لاعبي المنتخب إلى 3 فئات : لاعب المنتخب الأساسيين بحد أدنى 350 ألف وبحد اعلى 750 ألف ريال

لاعبي المنتخب السابقين بحد أدنى 200 ألف و بحد أعلى 350 ألف ريال

لاعب نادي بحد أدنى 75 ألف وبحد أعلى 200 ألف ريال

– حصة النادي 60% وحصة اللاعب 40%

– بحسب المادة 5 من لائحة الانتقال : في حال تساوي العروض المقدمة من الأندية التي ترغب بتسجيل أحد اللاعبين اليها فيحث للاعب اختيار النادي الذي يرغب التسجيل له .

يبقى السؤال المطروح الآن

هل كانت رغبة اللاعب هي الخروج من داره و الانتقال لصفوف الوحدة مما جعله يؤجل مسألة التوقيع؟ أم أن اللاعب فقد الثقة تماماً في إدارة الاتحاد؟

والسؤال الأهم ،،

من خسر الآخر ،،

الاتحاد أم محمد حسن عطالله؟