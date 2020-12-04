غتيالات طهران…..

ليس امرًا مستغربًا ولا يشير إلى حالة خلل جوهري أن يحدث اختراق أمني في عاصمة أو بلد ما.. فحتى الدول الكبرى التي تتوفر لها إمكانات تقنية وعلمية وخبرات أمنية تحصل بها عمليات معينة.. لكن هذه الدول عادة تكون مفتوحة وتمتاز بنوع من الحريات والأنظمة المرنة لكن ما يحصل من إيران من توالي اغتيالات علماء الذرة والمشتغلين في المفاعل النووي الإيراني أمر يثير كثيرًا من الاسئلة الشائعة أين الأمن الإيراني والدولة المغلقة التي يسيرها الحرس الثوري ذو السلطات المطلقة وأين جهاز الاطلاعات وسواه من الأجهزة الأمنية المساندة. ؟

كل هذا يحدث في قلب طهران وليس الاطراف او المناطق غير المغطاة أمنيًا وإذا ما ربطنا هذه السلسلة المتوالية من الاغتيالات مع سلسلة أخرى من التفجيرات الغامضة في مرافق ومنشآت حساسة فإننا نقف على حقيقة أن هناك تراجع وضعف بل وانهيار في النظام الأمني الشمولي الإيراني وإلا كيف يظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي قبل عام ويُبرز أدق مخططات ووثائق مفاعل نووي سري إيراني للأغراض العسكرية وكذلك يرسم دائرة على أسم أخر وأهم عالم نووي تم اغتياله قبل أيام مسؤول عن البرنامج النووي الإيراني فخري زادة ويقول تذكروا هذا الاسم !!! ألا يشير هذا إلى رسالة إسرائيلية بأن زادة بات في مرمى فوهات بنادق اغتيال الموساد..

لا علاقة ببناء ومراكمة أجسام القوة العسكرية من أسلحة وصواريخ باليستية ومتفجرات وبين القدرة على بناء منظومة أمنية فعالة تستطيع أن تحمي الأفراد المهمون والمنشآت لكن ما نشاهده وما عرف فقط من قمة جبل الثلج الإيراني الغاطس يؤكد على حقيقة أن إيران ونظامها السياسي والأمني لديه مشكلة جوهرية وبحسب هذا السياق فان أغلب المتابعين للشان الايراني يتوقعون ضربات أمنية موجعة من إسرائيل لحلقات بشرية ومدنية وصناعية لها علاقة بالمشروع النووي الإيراني خصوصًا وإن إيران تكتفي حتى اللحظة بإطلاق سيل من التهديدات بالإنتقام المدمر دونما أن يلمس خصمها أي ردة فعل حقيقي يردعه.. إيران على صفيح ساخن بين الإنتظار القاتل والمرحلة المقبلة من الإدارة الأمريكية الجديدة والتي أعتقد انها لن تحدث تغييرًا جوهريًا على سياسات ترامب فهي لعوامل عدة ستجد نفسها في وضع مريح لإملاء شروطها على إيران قبل رفع العقوبات والعودة لإتفاق نووي معدل يؤمن مصالح المنطقة وخصوصًا إسرائيل.

كتبته: د.فوزية القحطاني

@Drfuazya