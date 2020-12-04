السعودية توقع على اتفاقية إقامة علاقات دبلوماسية مع زيمبابوى

جدة - نرمين السيد - وأفادت قناة الإخبارية السعودية بأن الاتفاقية وقعها عن السعودية المندوب الدائم لها لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمى، بينما وقع عن زيمبابوى مندوبها لدى الأمم المتحدة فريدريك موسيوا ماكامورا شافا.

وأكد السفيران أن توقيع الاتفاقية بين البلدين يأتي من دافع حرص حكومتيهما على "تعزيز العلاقات وتوسيع آفاق التعاون بينهما، ودعما لقضايا الأمن والسلام فى العالم، بناء على أحكام اتفاقية العلاقات والحصانات الدبلوماسية الموقعة بفيينا فى 18 أبريل عام 1961".