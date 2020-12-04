إصابة 5 فلسطينيين برصاص الاحتلال خلال مواجهات فى رام الله

جدة - نرمين السيد - أصيب طفل يبلغ من العمر 14 عاما برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى بطنه، كما أصيب أربعة شبان بالرصاص المطاطى، اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت مع جنود الاحتلال فى قرية المغير شمال شرق رام الله.





وقال رئيس مجلس قروى المغير أمين أبوعليا -وفقا لما أوردته الأنباء الفلسطينية اليوم الجمعة- إن مواجهات اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال عند المدخل الشرقى للقرية، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحى، وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة طفل بالرصاص الحى فى بطنه، نقل إثرها إلى مجمع فلسطين الطبى برام الله، حيث وصفت إصابته بالحرجة. وأضاف أبو عليا أن أربعة شبان أصيبوا، خلال المواجهات، بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، جرى علاجهم ميدانيا، وبين أنه سبق اندلاع المواجهات، قمع قوات الاحتلال لمسيرة انطلقت من وسط القرية باتجاه منطقة رأس التين التابعة لأراضى قرية كفر مالك شرقا، تنديدا بنية الاحتلال إقامة بؤرة استيطانية جديدة. وأصيب أيضا عشرات الفلسطينيين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، جراء قمع قوات الاحتلال مسيرة وفعالية زراعة بذور فى الأراضى المهددة بالاستيلاء بقرية بيت دجن شرق نابلس.

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