أبو الغيط يرحب بكل الجهود المخلصة لرأب الصدع العربى

جدة - نرمين السيد - قال مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إن الأمين العام أحمد أبو الغيط يُتابع بارتياح وترحيب الجهود والمساعى الحميدة التى تقوم بها دولة الكويت فى المرحلة الحالية من أجل رأب الصدع العربى وإزالة أسباب الخلاف بين عدد من الدول العربية.





ونقل المصدر عن الأمين العام، على أثر البيان الذى ألقاه وزير خارجية الكويت ناصر الأحمد الصباح فى هذا الشأن، تأكيده على أن كل جهدٍ عربى صادق النية يهدف الى إنهاء الخلافات العربية على أساس من الصراحة والمكاشفة والاحترام المتبادل هو بمثابة تعزيز للعمل العربى واعتبره جهداً محموداً ومشكوراً. وشدد فى هذا الإطار على أن استمرار الخلافات يخصم من قدرة المنظومة العربية على التوصل الى مواقف مشتركة فى موضوعات وقضايا هامة وحيوية للجميع، وأن الطريق الوحيد والحقيقى لإنهاء الخلافات هو استعادة الثقة بين الأخوة بإزالة جذور المُشكلات التى أدت إلى نشوء الخلاف من الأصل.

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