البرلمان العربى يدين مجزرة ميليشيا الحوثى فى محافظة الحديدة اليمنية

جدة - نرمين السيد - أدان عادل بن عبدالرحمن العسومى رئيس البرلمان العربى، المجزرة الدموية البشعة التى ارتكبتها ميليشيا الحوثى المدعومة من إيران، مساء الخميس، باستهدافها مجمعا تجاريا جنوب مدينة الحديدة اليمنية بعدد من قذائف الهاون، والذى أسفر عن مقتل عدد من عمال المجمع وجرح آخرين.





وأكد العسومى ـفى بيان اليومـ أن ارتكاب ميليشيا الحوثى هذه الجريمة الإرهابية بعد ثلاثة أيام فقط من ارتكابها مجزرة دموية أخرى فى مديرية الدريهمى بمحافظة الحديدة، والتى أدت إلى مقتل وإصابة العشرات من المدنيين الأبرياء، أغلبهم من النساء والأطفال، تعكس تحديها السافر واستخفافها الشديد بكافة الأعراف والمبادئ الإنسانية والقوانين الدولية. وطالب رئيس البرلمان العربى المجتمع الدولى ومجلس الأمن باتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب اليمنى، ووضع حد للانتهاكات الإنسانية التى تقوم بها ميليشيا الحوثى واستهدافها الدائم للمدنيين وخروقاتها المستمرة لوقف إطلاق النار فى محافظة الحديدة بموجب اتفاق ستوكهولم، وهو ما يعكس إصرارها على تقويض الجهود الإقليمية والدولية لحل الأزمة سياسياً، ويؤكد استمرارها فى تنفيذ أجندة النظام الإيرانى التخريبية التى تهدف إلى نشر العنف الدمار والفوضى فى المنطقة العربية. وأعرب عن خالص تعازيه للشعب اليمنى ولأسر الضحايا فى شهداء هذه المجزرة، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين، مؤكداً تضامن ووقوف البرلمان العربى التام مع الجمهورية اليمنية ودعمها فى كل ما تتخذه من إجراءات للتصدى للجرائم والأعمال الإرهابية التى تقوم بها ميليشيا الحوثى.

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