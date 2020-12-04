أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أن المملكة تنظر ببالغ التقدير لجهود دولة الكويت لتقريب وجهات النظر فيما يتعلق بالأزمة الخليجية.
ووجه وزير الخارجية الشكر للمساعي الأمريكية في هذا الصدد، مؤكدًا أن المملكة تتطلع لأن تتكلل تلك المساعي بالنجاح لما فيه مصلحة المنطقة وخيرها.
وكانت الكويت قد أعلنت اليوم الجمعة، أن هناك مساعي من جانبها برفقة الولايات المتحدة الأمريكية لحل الأزمة الخليجية الممتدة منذ 3 أعوام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الخارجية: نقدر جهود الكويت ومساعي أمريكا حيال الأزمة الخليجية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.