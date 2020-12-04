رحب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بما أعلن عنه اليوم وزير الخارجية الكويتي وزير الإعلام بالوكالة، سمو الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح عن “مباحثات مثمرة” بشأن جهود تحقيق المصالحة الخليجية.

وثمن الأمين العام جهود المصالحة التي سبق أن قادها سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، رحمه الله، والجهود التي يبذلها حالياً صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، وجهود أصدقاء دول الخليج وفي مقدمتهم فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأميركية لحل الأزمة، مؤكدا حرص المنظمة على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي الذي يشكل رافعة لأمن واستقرار الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يرحب بإعلان وزير خارجية الكويت عن “مباحثات مثمرة” لحل الأزمة الخليجية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.