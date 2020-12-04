لبنان يحقق فى مقتل ضابط كبير سابق فى الجمارك

وحسبما نقلت قناة "روسيا اليوم"، قال مصدر أمنى إنه تم العثور على جثة رجيلى فى منزله يوم الأربعاء الماضى مصابا بضربة فى الرأس فى منطقة قرطبا على بعد 40 كيلومترا شمال شرقى العاصمة بيروت.
وأكد مصدر بوزارة الداخلية اللبنانية أنه "لغاية الآن لم يستدل على أى رابط بين المرفأ وجريمة القتل" مشيرا إلى أنه لم يتم استدعاء أبو رجيلى للاستجواب فى التحقيق فى انفجار فى بيروت ولم يخدم فى المرفأ.
وتساءل رئيس الحزب التقدمى الاشتراكى اللبنانى وليد جنبلاط، عن دوافع الجريمة وكتب على تويتر: "ماذا وراء مقتل العقيد منير أبو رجيلى رئيس مكافحة التهريب سابقا فى الجمارك اللبنانية. هل أن هذا الحدث المريع لتعطيل أى تحقيق جدى فى قضية الانفجار فى مرفأ بيروت؟".
وتضمنت محطات مسيرة أبو رجيلى المهنية رئاسة شعبة المكافحة البرية فى بيروت ورئاسة شعبة الجمارك فى المطار ورئاسة شعبة التخطيط والتنظيم فى المجلس الأعلى للجمارك، بحسب سيرة ذاتية أرسلها جوزيف خليل وهو محام وقريب لأبو رجيلى.
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